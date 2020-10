"Non basta partecipare alle proteste, Menna aiuti concretamente i commercianti"

Non basta partecipare alle manifestazioni di protesta, bisogna anche aiutare concretamente le categorie colpite dalla crisi economica causata dala pandemia. Lo dice il Movimento 5 Stelle al sindaco di Vasto, Francesco Menna, che "è intervenuto in piazza Rossetti alla manifestazione di protesta dei commercianti per le recenti limitazioni imposte dal Governo nel tentativo di arginare la seconda ondata del corona virus", si legge in un comunicato dei pentastellati.

"Un intervento, il suo, non privo d’ipocrisia - attacca il M5S - visto che quest’amministrazione nulla ha fatto per contribuire al ristoro delle attività commerciali già colpite dalla prima ondata e da una marcata riduzione del flusso turistico".

"Dimentica il sindaco Menna - sostiene il Movimento - che, in occasione della prima ondata, il Consiglio comunale, con i voti anche del M5S, aveva stabilito di riunire la Commissione Bilancio per identificare la tipologia e l’entità degli interventi economici a favore delle categorie più colpite dalle restrizioni. Nonostante le nostre sollecitazioni, la commissione Bilancio non si è mai riunita e nulla è stato fatto, a differenza di altri Comuni che hanno deliberato la diminuzione delle tasse a parziale ristoro dei danni. Bene aver mostrato solidarietà ma ci piacerebbe vedere il sindaco intento a trovare gli aiuti auspicati e a dare un segno tangibile del suo interessamento, come si era impegnato a fare".