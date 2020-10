Rifiuta misure anti Covid all’entrata dell’ospedale: allontanato dai vigilanti, estrae un coltello

Rifiuta le precauzioni anti Covid all'ingresso dell'ospedale e, quando i vigilanti lo allontanano, mostra loro un coltello. È quanto riferito dal personale di sicurezza ai carabinieri intervenuti stamattina al San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Come in tutti gli ospedali, anche nella struttura sanitaria di via San Camillo de Lellis l'ingresso è regolato dalle guardie giurate, che non fanno entrare persone senza mascherina, né prima di sottoporle alla misurazione della temperatura tramite il termoscanner manuale.

In base alla ricostruzione dei fatti eseguita dai carabinieri della Compagnia di Vasto, erano le 10.45 quando un uomo ha provato a entrare rifiutando le misure sanitarie per il contenimento della pandemia. Le guardie giurate gli hanno sbarrato la strada. Mentre si allontanava, l'uomo avrebbe mostrato un coltello. I carabinieri sono intervenuti per identificare la persona, residente a San Salvo.