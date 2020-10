Ospedali sotto pressione, la Regione dispone ricoveri nelle cliniche private

Con gli ospedali pubblici in sofferenza per la crescita del numero dei ricoveri, la Regione Abruzzo chiede aiuto alle cliniche private.

Il presidente, Marco Marsilio, ha firmato oggi pomeriggio l'ordinanza numero 95 con cui decide "di autorizzare le Asl, ove necessario - si legge nel documento - a decongestionare i nosocomi pubblici di rispettiva afferenza, ad avvalersi delle case di cura private accreditate della Regione Abruzzo per l'assistenza dei pazienti Covid-19 necessitanti di ospedalizzazione ma non bisognevoli di trattamenti di terapia intensiva o sub intensiva".

I ricoveri nelle cliniche verranno disposti dalle Asl "in accordo con i referente sanitario regionale per le emergenze".

Lo scopo del provvedimento è "di fornire alle Asl uno strumento agile per ridurre l'attuale pressione sui rispettivi presidi ospedalieri pubblici" alla luce "di quanto emerso in occasione della riunione dell'Unità di crisi dello scorso 28 ottobre 2020" sull'aumento della pressione suglle strutture ospedaliere pubbliche e l'aggravarsi, "a livello nazionale e locale, dell'attuale situazione pandemica".