Hera Comm luce e gas: scopri le offerte nell’agenzia di Vasto

Un servizio efficiente a un prezzo garantito? La migliore scelta è quella di Voltha - Hera Comm luce e gas. Negli uffici di corso Mazzini 31C a Vasto (palazzo di vetro) troverai i consulenti dell’azienda leader nel settore per scegliere il miglior piano di fornitura di luce e gas sia per le abitazioni private che per uffici ed esercizi commerciali.

"Il nostro gruppo - spiega Nicola Aquilano, responsabile della sede vastese - è sempre più radicato anche nel nostro territorio con le sue sedi di San Salvo, Atessa, San Vito Chietino e Paglieta”. Avere un punto di riferimento è importante per “poter avere tutte le informazioni necessarie e richiedere assistenza sui servizi erogati potendo parlare con una persona senza dover avere a che fare con un call center magari localizzato anche all’estero".

Le offerte per le forniture di luce e gas di Hera Comm - Voltha sono vantaggiose sia per i privati che per le partite iva. “Sono le migliori oggi sul mercato, nei nuovi contratti riusciamo a bloccare il prezzo per ben 30 mesi. In un periodo in cui ci sono gli aumenti noi andiamo nel verso opposto e blocchiamo il prezzo”.

Ma i servizi di Hera Comm - Voltha vanno oltre. “Diamo la possibilità di acquistare le biciclette elettriche dell’Atala potendo pagarle direttamente in bolletta. Si sceglie tra diversi modelli e si riceve la bici a casa e il pagamento avviene, a rate, direttamente con la bolletta di luce e gas. Il prezzo comprende anche l’assicurazione sia per gli infortuni del conducente che i guasti meccanici”.

E poi l’attenzione alla mobilità elettrica con l’installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche sia per i privati che per le attività commerciali.

Da cogliere al volo anche la possibilità di sostituzione della caldaia con modelli ad altissima efficienza. “Forniamo la nuova caldaia dando la possibilità di usufruire direttamente dello sconto in fattura con la cessione del credito di imposta del 65%. Chi acquista, quindi, pagherà solo il 35% del costo totale”.

Per conoscere tutti i servizi e le offerte visita l’agenzia di Vasto.

Hera Comm - Voltha

Agenzia Vasto

Corso Mazzini, 31 C

tel. 0873611090

Lunedì, martedì, giovedì 8.30-12.30/16-19

Mercoledì, venerdì 8.30-12.30