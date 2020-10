A Pollutri installate le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Sono state installate anche a Pollutri le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. In Largo della Madonna sono state posizionate le due stazioni che permetteranno di ricaricare fino a quattro veicoli contemporaneamente. Le colonnine, della cui installazione e manutenzione si occupa la ditta Be Charge, entreranno in funzione nei prossimi giorni.

"Facciamo un passo in avanti in direzione di uno sviluppo sostenibile - commenta l'amministrazione comunale - favorendo la diffusione di veicoli a due e a quattro ruote con alimentazione elettrica, con indubbi vantaggi ambientali per il nostro comune sia in termini di miglioramento della qualità dell'aria e sia per la riduzione dell'inquinamento acustico. Installare questo tipo di infrastrutture potrà avere anche una valenza nelle preferenze dei turisti: all'estero è massiccia la diffusione di auto ibride ed elettriche".