Problemi di caduta di capelli? Scegli lâ€™efficacia del Metodo Dottor Di Nardo

Affrontare la caduta di capelli nel modo e nei tempi giusti rappresenta la strategia vincente per ottenere risultati. Il Metodo Dottor Di Nardo, senza medicinali e senza ricorrere al trapianto, ha già dato ottimi risultati su tante persone che hanno visto risolto il loro problema.

A testimoniarlo sono i risultati, mostrati dagli stessi utenti, come l’ultimo caso di successo ottenuto in un anno di percorso con il Metodo Dottor Di Nardo.

Il fondamentale punto di partenza è la Consulenza, effettuata nelle farmacie Di Nardo di San Salvo e Pescara dai farmacisti esperti in tricologia. Con la consulenza si potrà:

- Vedere lo stato di salute del cuoio capelluto in profondità;

- Verificare la presenza di stress;

- Anticipare quello che accadrà ai tuoi capelli nei prossimi mesi;

- Revisionare le tue abitudini alimentari;

- Valutare qualitativamente i tuoi capelli;

- Verificare la presenza dello stato di miniaturizzazione dei tuoi capelli;

- Verificare la presenza di proteine da stress;-

- Verificare la presenza di tappi cornei;

- Verificare la presenza di tappi sebacei;

- Educarti ad un lavaggio dei capelli più corretto.

Solo dopo la prima consulenza verrà elaborato un percorso di trattamento che inizierà a far vedere i suoi primi frutti dopo 3 mesi. Il ciclo di vita del capello, infatti, dura tre mesi, prima di allora non sarà possibile vedere miglioramenti. Ed è per questo che bisogna anche diffidare da chi promette soluzioni con risultati immediati.

Il Metodo Dottor Di Nardo, senza trapianto e senza medicinali, è frutto di studio ed esperienza sul campo ed ha portato risultati in tutte le persone (reali) che hanno lasciato la loro testimonianza. Tutti sono partiti dall’analisi del capello per poi intraprendere il percorso in cui sono stati seguiti. Le visite di controllo sono costanti e rappresentano l’occasione per dare una nuova spinta e una motivazione in più ad andare avanti.

Inoltre, i controlli sono l’occasione per monitorare l’andamento e aggiustare il tiro per arrivare al risultato desiderato.

Prenota ora la tua consulenza del capello con gli specialisti delle Farmacie Di Nardo - CLICCA QUI

Farmacia Di Nardo Labrozzi

corso Garibaldi, 164 - San Salvo

Tel 3791981885

Farmacia Di Nardo

Via Nicola Fabrizi, 138 – Pescara





informazione pubblicitaria