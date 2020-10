Si allarga la protesta dei commercianti: oggi la manifestazione in piazza Rossetti

Continua la protesta di proprietari di bar, pub, ristoranti e palestre. Dopo il sit-in di ieri pomeriggio a San Salvo [LEGGI], i commercianti si sono ritrovati oggi pomeriggio alle 18.00 in piazza Rossetti, a Vasto per una nuova manifestazione pacifica per far sentire la loro voce.

Non si ferma dunque la protesta contro il decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che impone restrizioni per cercare di arginare la seconda ondata di Covid-19. Al centro della contestazione, la chiusura dei locali alle 18 e lo stop a palestre e piscine.

Protesta che proseguirà domani, mercoledì 28 ottobre alle 11.30, quando i gestori dei pubblici esercizi occuperanno pacificamente piazza Rossetti nella manifestazione annunciata da Fipe-Confcommercio.

In aggiornamento