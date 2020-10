Un’altra tartaruga morta a Vasto Marina, l’esemplare avvistato a pochi metri dalla riva

Una tartaruga morta è stata ritrovata nella tarda mattinata di oggi a Vasto Marina, in località san Tommaso, nella parte sud del litorale.

Ad avvistare a circa 50 metri dalla riva l'esemplare di caretta-caretta, l'albergatore Mario Baiocco che ha subito allertato la guardia costiera per il recupero della testuggine. Sul posto interverrà anche un veterinario della Asl che ne accerterà le cause della morte e darà il via libera allo smaltimento.

Nei mesi scorsi diverse tartarughe sono state ritrovate in vari punti della costa vastese.