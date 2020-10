Pro Loco Città del Vasto: Mercurio Saraceni riconfermato presidente dell’associazione

Il nuovo consiglio direttivo della Pro Loco "Città del Vasto" si è riunito, sabato 24 ottobre nella sede della società operaia di Mutuo Soccorso, per eleggere presidente, vice presidente e nuovo organigramma.

Nella sede operativa dell'associazione, e nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid, il Consiglio Direttivo, presente al completo così come eletto dall'assemblea dello scorso 11 ottobre (prima del Dpcm del 13 ottobre), dopo breve discussione, ha inteso confermare all'unanimità il presidente uscente Mercurio Saraceni alla guida del sodalizio cittadino. Dopo l'elezione del presidente, si è provveduto sia alla nomina del vice presidente e degli organi statutari, sia all'assegnazione dei vari incarichi.

Il nuovo organigramma della Pro Loco "Città del Vasto" è così composto:

Direttivo: Saraceni Mercurio (presidente) – Responsabile settori: Statuti e regolamenti, Bandi e progettazione, Logistica, Servizio Civile e UNPLI; Comparelli Stefano (vice presidente) - Responsabile settori: Sport e tempo libero, Eventi e Diritti d’autore (SIAE, LEA, SOUDREEF, circuiti cinematografici); D’Ardes Renata (vice presidente vicario) – Responsabile settori: Beni culturali, Archivi storico e sonoro, Biblioteca vastese ed Editoria; Febbo Sigfrido (tesoriere) – Responsabile settori: Amministrazione, Tesseramento e Convenzioni; Pavone Daniela (segretaria) – Responsabile settori: Turismo, Stampa e comunicazione, Sponsorizzazioni, Biblioteca turistica; Ottaviano Antonietta (consigliere) – Responsabile settori: Igiene e Sanità e Promozione sociale; Marcucci Silvana (consigliere) – Responsabile settori: Scuola e formazione, Rapporti con gli Istituti scolastici, Cultura, Leggi ed Uff. legale; Cancellieri Massimo (consigliere) – Responsabile settori: Digitalizzazione, Informatizzazione, Settore tecnico; Ranalli Ennio (consigliere) – Responsabile settori: HACCP (igiene e sicurezza alimentare), Collaborazione con le altre pro loco del territorio e Sagre di Qualità.

Collegio dei revisori dei conti: Della Penna Giuseppe (Presidente), Cerritelli Massimo e Lalla Alessio (Componenti effettivi).

Collegio dei probiviri: Bevilacqua Giuseppe (Presidente), Comparelli Antonio e Pinto Carmen (Componenti effettivi).

Nei prossimi giorni, il Direttivo della Pro Loco "Città del Vasto" sarà impegnato ad assegnare, ad altri soci e volontari, la direzione di altri dipartimenti previsti e la formazione dei gruppi di lavoro per completare così l'intero organigramma che lavorerà per il quadriennio 2020-2024. Al termine della riunione, il presidente Saraceni ha inteso ringraziare tutto il Direttivo e tutti i soci per la rinnovata fiducia ed ha espresso l’augurio di buon lavoro.