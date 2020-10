Dpcm, commercianti vogliono scendere in piazza: "Alle 18 protestiamo per dire no alla chiusura"

In piazza per dire "no" alla chiusura dei locali alle 18. Una protesta pacifica contro il Dpcm entrato in vigore oggi. La sta organizzando un fotografo di San Salvo, Antonio D'Aulerio, insieme ad alcuni commercianti.

"L'appuntamento è per oggi, alle 18, al terminal bus di San Salvo Marina", conferma D'Aulerio, che ha lanciato sui social l'invito alla manifestazione contro le restrizioni anti-Covid imposte a bar, pub, ristoranti e pasticcerie dal decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Il problema - dice D'Aulerio - c'era già prima di quest'ultimo Dpcm. Siamo stati definiti categorie non essenziali, perché si ritiene che il divertimento e lo svago non siano importanti. Ma dietro a una serata ci sono tante persone che ci lavorano: dj, ristoratori, barman, camerieri, fotografi. Il virus non ha orario. Il Governo decida se dobbiamo stare aperti o chiusi. Ma se ci chiude, deve assicurare il mantenimento mensile alle famiglie cui non consente di lavorare".

D'Aulerio annuncia una manifestazione pacifica e non negazionista: "Non è ammessa alcuna forma di violenza". Lo scrive anche nel messaggio che sta facendo circolare su social network e WhatsApp: "Munitevi tutti di mascherina, chi vuole venire viene per manifestare, se dovete venire per fare danni state a casa" e invita i partecipanti a preparare "qualche striscione con frasi non offensive", perché "l'educazione deve regnare". L'invito non è rivolto solo agli esercenti sansalvesi: "L'annuncio è valido per tutti", si legge nel messaggio: "Vasto, San Salvo, Termoli e tutti i paesi della zona! La pazienza è arrivata al limite!".