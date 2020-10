Dipendente comunale di Cupello positivo al Covid, uffici chiusi

Uffici comunali chiusi a Cupello dopo la comunicazione da parte della Asl Lanciano Vasto Chieti al sindaco Graziana Di Florio della positività di un dipendente dell'ente. La persona in questione è in auto isolament da alcuni giorni e sta bene. Per permettere la sanificazione dei locali, con apposita ordinanza il sindaco ha disposto la chiusura degli uffici da oggi 26 ottobre al 28. Domani e dopodomani i servizi saranno garantiti da remoto.

Questo il messaggio del primo cittadino: "Cari concittadini, ho ricevuto la comunicazione della positivitá al Covid-19 di un dipendente di questo Comune. La persona in questione è in auto isolamento da sette giorni ed è in buone condizioni. La Asl ha già attivato il Protocollo per il tracciamento dei contatti stretti. Tuttavia, per permettere la sanificazione degli ambienti, ho deciso di emettere apposita Ordinanza di chiusura degli uffici comunali per l'intera giornata di lunedì 26 ottobre eccetto il Servizio di Polizia Municipale. Nelle giornate del 27 e 28 ottobre, pur restando gli uffici ugualmente chiusi al pubblico, i servizi verranno garantiti da remoto. Seguono aggiornamenti".

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, i rispettivi sindaci hanno comunicato 4 nuovi positivi a Pollutri (dello stesso nucleo familiare, solo uno presenta lievi sintomi) e uno, sintomatico, a Monteodorisio.