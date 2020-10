Una specie di Gezz: mini-concerto di Sandro Tascione come invito a "non abbattersi"

Si intitola "Una specie di Gezz" il mini-concerto composto e arrangiato da Sandro Tascione che il bravo musicista ha voluto condividere con i lettori di Zonalocale.

"Negli scorsi mesi ho avuto la possibilità di terminare gli studi presso il Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara e il 29 ottobre discuterò la mia tesi in Chitarra Jazz per Musica Moderna dal titolo Una specie di Gezz, concerto per piccola orchestra da me composto e arrangiato". Quella che completerà la prossima settimana è una seconda fase dei suoi studi musicali. Infatti, "la prima laurea l'ho conseguita nel 1983, a 24 anni", racconta Tascione.

Ed ecco che la sua produzione musicale "vuole essere uno sprone a non abbattersi perché qualsiasi momento difficile della vita - come quello che stiamo vivendo - può avere un risvolto positivo".

I brani: Una specie di Gezz, Fermata plei stescion, Nebbia, Pene, Ugo, l’amico sconosciuto, Per S.

Con la partecipazione di:

Antonio Bonanni - trombone in Bom Dia

Domenico Di Francesco - tromba in Nebbia

Domenico Mancini - violino in Pene

Gabriele Basilico - basso in Ugo l’amico sconosciuto

Saverio Carinci - voce in Fermata peli stescion, Nebbia, Pene

Video maker: Fiorenzo Monachetti

Sound designer: Andrea Salcito

Registrato al Taxo Studio di Scerni