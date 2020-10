"Con queste restrizioni non so se resteremo aperti, chiudere alle 18 che senso ha?"

"Chiudere alle 18 che senso ha? Sembra quasi una presa in giro".

Lorenzo Caldarelli, 23 anni, è proprietario di un locale nella Vasto antica. Viste le restrizioni anti-Covid imposte dal Dpcm che entrerà in vigore domani, deve decidere se continuare o sospendere l'attività.

"Stiamo ancora decidendo cosa dare. Penso che, almeno per questa settimana, resteremo chiusi. Poi io e mio fratello Cristiano vedremo il da farsi, magari stando aperti di mattina almeno di sabato e domenica, ma dobbiamo valutare bene questa ipotesi, perché i fusti di birra sono da 24 litri e, dovendoli usare solo perdue giorni, poi saremo costretti a buttarli, non possiamo certo tenerli una settimana.

Intanto, stasera resteremo aperti fino a mezzanotte. Poi, da domani, staremo chiusi. Forse, per una settimana o due, proveremo con l'asporto e poi si vedrà. Secondo me, questo provvedimento è esagerato, non solo per ilocali come il mio, ma anche per i cinema, dove entra una persona alla volta e a ognuna viene controllata la temperatura. Proprio ora che la gente si stava abituando a uscire prima... La chiusura a mezzanotte ci poteva stare. I clienti si stavano adattando alle nuove regole, tant'è che questa settimana abbiamo lavorato bene. Ma che senso ha far chiudere alle 18 ristoranti e pub che lavorano di sera?".