Il Futsal Vasto sconfitto in casa dalla capolista Sulmona Futsal

Prima sconfitta casalinga per il Futsal Vasto che perde 6-3 con il Sulmona Futsal bella 5ª giornata del campionato di C1. Dopo aver saltato la sfida della scorsa settimana i biancorossi sono tornati in campo con il compito non semplice di affrontare la capolista. Al Palasalesiani passano subito gli ospiti con Liberatore, poi Gaspari trova l'1-1. Il Sulmona trova il doppio vantaggio con Palladino e Giannetti e va negli spogliatoi sul 3-1. Nella prima frazione di gioco i vastesi perdono Di Ghionno per infortunio.

Nella ripresa la squadra di mister Rossi subisce il secondo gol di Liberatore (1-4) e poi prova ad accorciare con Mileno (2-4). Di nuovo ospiti in gol con Junior (2-5) ed è Laccetti a tenere vive le speranze dei biancorossi segnanto la rete del -2 (3-5). Poi, a tempo scaduto, Giansante su tiro libero fissa il punteggio sul 6-3.

In un campionato segnato dalle tante incognite legate al Coronavirus - questa settimana ben 4 le sfide della C1 rinviate - il Futsal Vasto resta a quota 6 punti in classifica (con una gara in meno). Il calendario prevede per sabato prossimo la trasferta ad Atri.

La 5ª giornata

Città di Chieti - Lions Bucchianico rinv.

Dynamo Faras - Hatria Team

Es Chieti - Futsal Celano rinv.

Futsal Lanciano - Area L'Aquila rinv.

Futsal Vasto - Sulmona Futsal 3-6

Minerva - Atl.Silvi 0-4

Orione Avezzano - Lisciani Teramo 6-5

Sport Center - La Fenice rinv.