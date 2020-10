"Un sindaco di Medio-Alto Vastese prossimo presidente della Provincia, si può fare"

Un sindaco di Medio o Alto Vastese alla guida della Provincia di Chieti. È la proposta di Tiziana Magnacca, primo cittadino di San Salvo, per il rinnovo, nel 2021, degli organi dell'ente.

"Il Medio-Alto Vastese è il territorio più emarginato nella provincia di Chieti seppur importantissimo per diversi aspetti".

Covid-19 permettendo, nel mese di febbraio è previsto il rinnovo del consiglio provinciale (mandato di due anni), mentre dopo le Amministrative primaverili quello del presidente (che resta in carica 4 anni); alle elezioni di secondo livello partecipano al voto solo gli amministratori comunali del territorio provinciale.

L'attuale presidente Mario Pupillo, che l'ultima volta si impose su Umberto Di Primio di Chieti, non potrà ricandidarsi a sindaco di Lanciano essendo alla scadenza del secondo mandato.

Nelle passate tornate elettorali, almeno in quelle più recenti, il territorio vastese non sempre ha trovato unità per puntare a posti di rilievo negli enti sovracomunali. "Credo che un sindaco di Medio-Alto Vastese – commenta Magnacca – debba trovare il coraggio di affrontare questa sfida. Penso che su questo riusciremo a trovare compattezza e il modo di condividere un obiettivo per ridare a questo territorio che non è il confine dell'impero il giusto ruolo".