"Sono falsi i messaggi che annunciano contagi tra il personale di pizzerie e ristoranti"

"Sono falsi e diffamatori i messaggi che stanno circolando in queste ore in merito a presunti contagi al Covid-19 del personale di alcune strutture ricettive, di ristoranti e pizzerie di Vasto". È il sindaco di Vasto, Francesco Menna, a mettere in guardia dalle informazioni che stanno circolando nelle ultime ore su social network e servizi di messaggistica circa presunte positività al Covid-19.

"I messaggi non corrispondono al vero. Invito pertanto la cittadinanza a seguire i canali ufficiali per informazioni sul Covid-19. In questo delicato periodo rispettiamo le misure per evitare i contagi ed evitiamo di creare allarmismi che possono essere perseguiti per legge", aggiunge il primo cittadino.

L'avvocato Francesco Bitritto è stato incaricato dalle persone, loro malgrado, coinvolte di seguire la vicenda. "I proprietari stanno già predisponendo le denunce alle autorità competenti", annuncia l'avvocato vastese.

Già a maggio si erano verificate analoghe circostanze in città, con presunti casi di positività circolati indiscriminatamente [LEGGI].