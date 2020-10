Vive nel mattatoio da 20 giorni senz’acqua, si incatena davanti al municipio con i gilet arancioni

Si è incatenato davanti al municipio di Vasto. "E starò qui a oltranza, fino a quando il problema non verrà risolto", dice Orlando Palmer. Da venti giorni i rubinetti di casa sono a secco, perché "tre settimane fa gli addetti di Sasi e Comune sono venuti, insieme ai vigili, a distaccarmi il contatore". L'uomo vive da quindici anni in un alloggio all'interno dell'ex mattatoio di via Sant'Onofrio: "Nel 2005 - racconta - un documento, timbrato e firmato dall'allora responsabile del settore Servizi del Comune, mi ha autorizzato a utilizzare l'immobile a uso abitativo. Secondo l'amministrazione comunale, all'epoca hanno sbagliato ad assegnarmi quell'appartamento. Per anni ho cercato un accordo, anche con l'amministrazione precedente, ma non sono riuscito a trovarlo.

Ho segnalato il problema al sindaco. Mi ha risposto dicendomi che il problema è un debito di 70mila euro del mattatoio nei confronti della Sasi. Ho anche chiesto se fosse possibile fare l'allaccio a nome mio, ma mi è stato risposto di no. Il contenzioso col Comune va avanti da circa un anno. Prima si è espresso il Giudice di pace, a gennaio ci sarà l'udienza in tribunale. Chiedo il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, che garantisce a tutti il diritto alla salute. Un diritto che a me, da venti giorni, non viene garantito, visto che l'acqua è di fondamentale importanza anche per le pulizie necessarie a prevenire il Covid".

A gennaio la prossima udienza. Nella protesta di stamani, Palmer è stato sostenuto anche da alcuni rapresentanti dei gilet arancioni.

La replica - "Si tratta - risponde il sindaco, Francesco Menna - di una vicenda complessa. Il diritto a una casa popolare è sacrosanto, ma attualmente a vasto ci sono 115 persone in graduatoria che attendono una casa, ce ne sono altre nel bando per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità fisiche fisiche e ci sono più di 10 famiglie a Punta Penna che devono essere evacuate perché il palazzo in cui abitano è a rischio crollo. Questa situazione genera una forte domanda di alloggi popolari. Il problema è che questa famiglia, come un'altra che pure risiede nell'ex mattatoio, non fa parte di nessuno di questi bandi, né mi risulta abbia mai partecipato a bandi analoghi. Assegnare una casa a persone che non stanno in un bando si commette anche un reato.

Riguardo agli alloggi dell'ex mattatoio, da 15 anni il Comune paga le utente e si è visto recapitare una bolletta dell'acqua da 70mila euro. Il Comune ha ritenuto di non pagare per diverse ragioni, la Sasi, di tutta risposta, ha chiuso l'acqua. Ma se lì succede qualcosa, io ci vado di mezzo, perché alloggi sono accatastati come stalle. Sono stato costretto a chiudere il mattatoio, perché il Comune ci rimetteva 150mila euro l'anno, visto che le macellazioni erano ormai pochissime. Inoltre - conclude Menna - ho chiesto Asl di intervenire per discariche abusive di carcasse animali, per la presenza di rifiuti speciali, problema igienico-sanitario".