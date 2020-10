Trovato con una pistola rubata, 28enne arrestato dai carabinieri di San Salvo

Un 28enne domiciliato a San Salvo è stato arrestato stamattina dai carabinieri della locale stazione in collaborazione con quelli di San Vito Chietino e con l'ausilio di unità cinofile perché trovato in possesso di una pistola rubata. Il giovane, D.R.A. residente a Treglio, era stato precedentemente denunciato da una donna per lesioni e violenza privata.

Così, le forze dell'ordine ricostruiscono la vicenda: "Il decreto di perquisizione è stato emesso dal sostituto procuratore della Repubblica di Vasto, Michele Pecoraro, in relazione a un procedimento penale instaurato, a seguito di denuncia da parte di una donna, per lesioni e violenza privata, nel corso del quale i militari hanno appurato che il destinatario del provvedimento potesse detenere illegalmente un’arma. Nel corso delle operazioni di ricerca, eseguite contestualmente a San Salvo e Treglio, i militari hanno rivenuto, occultata negli arredi domestici, una pistola revolver marca Franchi, risultata oggetto di furto nel 1998 a Ortanova (FG) completa di 6 cartucce cal. 38 special".

L’arrestato dovrà rispondere di detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione ed è stato associato nella casa circondariale di Vasto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente in attesa della udienza di convalida. Saranno svolte nei prossimi giorni prove di tiro in un poligono certificato per verificare la funzionalità e la potenzialità offensiva dell’arma sequestrata, prima della restituzione al legittimo proprietario.