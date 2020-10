Sede dei Servizi sociali, è ancora polemica. Pennetta: "Menna e Marchesani su Scherzi a parte"

"Ci sembra di stare su Scherzi a parte, ci hanno strappato una risata, anche se c'è solo da piangere". Così Angela Pennetta, leader del Comitato civico L'Arcobaleno, controreplica al sindaco di Vasto, Francesco Menna, e all'assessora alle Politiche sociali, Lina Marchesani. Motivo del contendere: i problemi della sede dei Servizi sociali. "Da 12 giorni non funziona Internet e non si possono dare risposte all'utenza, ci vengono a dire che hanno dato incarico a un tecnico. Capiamo che la macchina amministrativa è molto lenta, ma questi tempi biblici sono assolutamente inaccettabili.

Prendiamo atto dell'impegno degli amministratori ad assicurare la presenza di un vigilante e su questo vigileremo, ma sulle carenze strutturali degli uffici cosa pensano di fare? Acquistano almeno degli ombrelli affinché il personale possa ripararsi dalle intemperie imminenti? Non sarebbe più opportuno trovare una allocazione diversa e più dignitosa per tutot il personale che fino ad ora, con enorme difficoltà, ha tirato la carretta con grande abnegazione?".

Angela Pennetta annuncia che il comitato non mollerà "fino a quando non attuerete una soluzione degna per il lavoro salubre ed efficiente degli operatori dei servizi sociali. Soprattutto da un'ottima sindacalista quel è l'assessore Marchesani ci si aspetta altro: una tutela vera dei lavoratori tutti evitando la caccia alle streghe".