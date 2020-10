Presunto sversamento a San Salvo Marina, il Comune: "Lavori autorizzati"

Dopo i sopralluoghi effettuati dalla Capitaneria di Porto in merito allo sversamento in mare a San Salvo Marina di un liquido "nero e oleoso" segnalato nella giornata di ieri dal FOCE [LEGGI], il Comune di San Salvo ribadisce la correttezza dei lavori di ripascimento in corso.

Come dichiarato dall'assessore all'Ambiente Tony Faga "l'intervento sta interessando il porticciolo turistico ed è inserito nel piano di programmazione delle opere di difesa costiera predisposte dalla Regione Abruzzo a seguito degli eventi meteomarini del novembre 2019".

"Il Comune di San Salvo – spiega l'assessore - ha seguito tutte le procedure previste ed ha provveduto lo scorso 14 settembre a indire una Conferenza dei servizi per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni che ha fissato le modalità d'intervento che prevedono anche l'utilizzo di sedimenti per il ripascimento prelevate dal porto turistico Le Marinelle".

A rilasciare pareri favorevoli il Servizio Opere Marittime Acque Marine della Regione Abruzzo, il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo, l'Arta Abruzzo e l'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, che con regolarità sta controllando la correttezza dei lavori.