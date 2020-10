Al San Pio riaperti i ricoveri in Geriatria e Medicina, Ortopedia e Urologia

Sono tornati in piena funzionalità tutti i reparti dell'ospedale San Pio di Vasto che, nelle scorse settimane, erano stati interessati da chiusura dopo diversi casi di positività al Coronavirus tra pazienti e personale sanitario. La situazione più complessa era stata quella dell'ortopedia, con 13 contagi e la necessità di chiudere il reparto trasferendo in altri reparti i pazienti. Contagi anche a Geriatria e Medicina - che condividono gli stessi spazi - e in Urologia, dove si è provveduto al blocco dei ricoveri con la disponibilità di un'area grigia - otto posti nei locali adiacenti al pronto soccorso - per sopperire alle urgenze.

Pazienti e personale sono stati sottoposti a tampone per accertare eventuali ulteriori positività al Covid-19. Completati i test di controllo e dopo la sanificazione dei locali è stato possibile riaprire i reparti ai nuovi ingressi. Già sabato scorso si erano riaperte le porte di Geriatria e Medicina, in settimana è ripresa anche l'attività dei reparti di Ortopedia e Urologia.