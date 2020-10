Forum Civico Ecologista: "A San Salvo Marina sversamento di liquido nero"

Sversamento di un "liquido nero e oleoso" in mare a San Salvo Marina. È quanto denuncia il Forum Civico Ecologista di Vasto con un comunicato stampa: "Abbiamo ricevuto le immagini che alleghiamo da cui si evince chiaramente che dal Molo di San Salvo, ieri mattina, intorno alle 12.30, c'è stato un anomalo e copioso sversamento in mare di materiale liquido nero oleoso. Siamo fortemente preoccupati per quanto accaduto e, pertanto, chiediamo l'immediato intervento delle autorità preposte al controllo affinché si accerti di cosa si tratta e di eventuali responsabilità penali. A tal fine abbiamo inviato segnalazione scritta alla Capitaneria di Porto di Vasto. Chiediamo al Comune di San Salvo di procedere affinché vengano allertati tutti gli enti ad accertare quanto verificatosi".

Da quanto si apprende, il Comune di San Salvo effettuerà un sopralluogo unitamente alla polizia locale.