Fondovalle Treste come una mulattiera: appalto aggiudicato, si attende l’inizio dei lavori

Dopo decenni di mancata manutenzione ha assunto l'aspetto di una strada bombardata, tanto da meritarsi 4 milioni di euro dal Masterplan Abruzzo, ma ancora oggi la fondovalle Treste versa in una situazione disperata.

Parliamo dell'arteria che collega la Statale "Trignina" all'entroterra e più precisamente del primo tratto che arriva fino all'incrocio con l'omonima strada provinciale, interessato dal passaggio di numerosi mezzi pesanti che si ripercuote su quel poco che resta dell'asfalto. L'unica eccezione è il segmento portato via dall'ondata di maltempo di fine 2015 e, successivamente, ricostruito da zero.

Come detto, alla fondovalle sono stati assegnati 4 milioni di euro gestiti dal Comune di Lentella, stazione appaltante che si occupa anche degli altri 4,5 milioni destinati alle Provinciali di Basso e Medio Vastese [LEGGI].

A che punto è la situazione? All'inizio del mese di settembre, i lavori sono stati aggiudicati al raggruppamento Marinelli Umberto srl di San Salvo per 2.969.758 euro e 55.974 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Passato il lasso temporale per eventuali ricorsi, l'attesa è per la nomina del direttore dei lavori da parte della Provincia.

L'auspicio dei tanti automobilisti che percorrono quel tratto è, quindi, che i lavori possano iniziare a breve per mettere riparo a una situazione vergognosa prima dell'arrivo di piogge e maltempo che rinvierebbero gli interventi a periodi migliori.