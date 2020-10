"Amministrazione è al lavoro per risolvere i problemi dei servizi sociali. Rispondiamo con i fatti"

Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi in merito ai disagi degli uffici dei servizi sociali del Comune di Vasto e la petizione popolare proposta da Angela Pennetta e dal comitato civico L'Arcobaleno [LEGGI], arriva la replica del sindaco Francesco Menna e dell'assessore con delega alle Politiche sociali, Lina Marchesani

"L'Amministrazione comunale non perde tempo a dare risposte perché è al lavoro per trovare soluzioni per il personale dei servizi sociali di Vasto. Rispondiamo con i fatti e non con le chiacchiere", hanno dichiarato il primo cittadino e l'assessore.

"Siamo a conoscenza dei disagi vissuti dal personale degli uffici di Via Bosco - hanno spiegato Menna e Marchesani - e già da qualche tempo stiamo valutando le possibili soluzioni al problema. Siamo amministratori attenti e non abbiamo bisogno degli appelli dell'avvocato Pennetta".

L’assessore Lina Marchesani insieme a Maria Di Camillo,responsabile del Consorzio SGS, ha incontrato il personale dei Servizi Sociali ed ha assicurato la presenza di un vigilante. Sono state garantite nel corso dell'incontro tutte le condizioni necessarie per consentire alle operatrici di lavorare in maniera serena e sicura. "In merito ai problemi con internet - affermano il sindaco e l'assessore - bisogna sostituire un router che non permette la connessione e di conseguenza l'assenza di rete non consente alle stampanti di lavorare. È stato contattato il tecnico che ha già proceduto ad ordinare un nuovo router per ripristinare il sistema nelle prossime ore".