Simone fermato dal "parente misterioso": sfuma la vincita di 38mila euro

Peccato per il "parente misterioso": Simone D'Alberto non è riuscito a portare a casa il monte premi di 38mila euro in gettoni d'oro accumulato durante la puntata de I soliti ignoti andata in onda su Rai 1 stasera.

Il titolare del bar di Montalfano è stato il concorrente protagonista dello show condotto da Amadeus supportato dal tifo da casa dei tanti amici e conoscenti.

Dopo aver raggiunto la cifra di 38mila euro non è riuscito purtroppo a indovinare chi fosse il figlio della parente misteriosa, l'ultima prova per aggiudicarsi il gruzzolo accumulato durante la puntata.

Peccato per l'esito finale, ma per Simone un'esperienza comunque da ricordare.