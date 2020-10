Per una sanificazione economica, veloce ed ecologica scegli il sistema PHS

Sanificare gli ambienti eliminando virus, batteri, muffe e funghi in modo economico, veloce ed ecologico: tutto questo è possibile grazie al sistema PHS (Pro Healt System) fornito dalla Shaping Solution di Vasto.

Parliamo di un robot portatile classificato come Dispositivo Medico di Classe 1 dal Ministero della Salute che sfrutta l'azione combinata dei raggi UV-C e dell'ozono garantendo l'abbattimento del 99,9% della carica batterica presente negli ambienti di applicazione: scuole, case di riposo, strutture sanitarie, studi medici, ambulanze, luoghi di lavoro, palestre, autobus e mezzi pubblici ecc.

"In un momento storico in cui il tema della sanificazione è diventato pressante a causa del Covid-19 – spiega Giovanni Di Stefano di Shaping Solution – il sistema PHS garantisce una perfetta sanificazione con numerosi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali".

Innanzitutto, i tempi. Il robot è programmabile mediante il display touch screen, gestibile via smartphone o tablet e per la sanificazione non è necessaria la presenza di operatori nei locali (il sensore di cui è dotato interrompe il processo in caso di ingressi imprevisti nei locali). Una volta entrato in funzione, effettua una scansione dell'ambiente calcolando autonomamente il tempo necessario di applicazione ed individuando la posizione migliore in cui può essere alloggiato. Grazie all'azione delle due lampade (da 16 mila ore di autonomia), terminata la sanificazione, a differenza dei sistemi tradizionali, non bisogna attendere prima di rientrare nella stanza.

"Pensiamo a uno studio medico – continua Di Stefano – è possibile sanificarlo velocemente tra un paziente e l'altro in completa autonomia senza l'intervento di operatori specializzati". L'azione del PHS è efficace inoltre su superfici, aria e tessuti.

Il sistema PHS non penetra i tessuti, non li macchia e non lascia residui chimici sulle superfici, aspetto di non poco conto se si pensa alle aule scolastiche frequentate da bambini o alla tappezzeria degli autobus.

Il robot ha una libreria di virus, tra cui è presente il Sars-Cov2 (Covid 19), che è possibile utilizzare per orientare il ciclo di disinfezione. Al termine della sanificazione il dispositivo produce un report stampabile per poter essere esibito alla Asl di riferimento in caso di controlli.

In un ambito delicato come quello della salute e della sicurezza degli ambienti chi sceglie il sistema PHS opta per la migliore soluzione in termini di qualità, efficacia, tempi e costi diventando autonomo nella sanificazione dei propri ambienti.

SHAPING SOLUTION SRL

Vasto, C.so Mazzini, 302

Tel.: 351 5182675 - 0873 328592

www.shapingsolution.it

Pagina Facebook