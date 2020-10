"La Buona Stagione", presentazione per soli giornalisti: "Precauzione anti-Covid"

Causa precauzioni anti-Covid, sarà aperta ai soli giornalisti la conferenza con cui l'Aggregazione civica La Buona Stagione avvierà la sua marcia verso le elezioni comunali a Vasto del 2021. L'appuntamento è per giovedì 22 ottobre, alle 16.

"La cittadinanza potrà tuttavia seguire la conferenza stampa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Dott. ssa Alessandra Notaro", si legge in una nota diramata da Gabriele Cerulli, addetto stampa de La Buona Stagione.

"In linea con le ultime disposizioni del Governo in materia di tutela nella lotta contro il Covid, in assenza di normativa precisa sulle conferenze stampa, abbiamo deciso di scegliere la strada della massima prudenza. Ci sembra non solo doveroso, ma anche per evitare eventuali sterili e strumentali polemiche, l'incontro avverrà in presenza solo dei giornalisti".