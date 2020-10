Le musiche originali di Auro Zelli per il Premio Persefone 2020

Sarà trasmessa questa sera, lunedì 19 ottobre, in seconda serata su Rai Due la XX Edizione del Premio Persefone, prestigioso riconoscimento (fondato nell’ambito delle Feste di Persefone “Teatro e Danza” che si tenevano dinanzi al Tempio della Concordia nella Valle dei Templi di Agrigento), ideato e diretto da Francesco Bellomo, e condotto quest’anno da Pino Insegno.

Il Premio Persefone tornato sotto i riflettori con una vera e propria notte di stelle, anche con lo scopo di augurare al teatro, al cinema, agli artisti, di superare questo momento storico difficile. Per il nono anno consecutivo, le musiche originali sono state affidate ad Auro Zelli: "Un lavoro che mi inorgoglisce e mi carica di responsabilità artistica. Ringrazio come sempre per la fiducia e la stima il Direttore Artistico Francesco Bellomo di Corte Arcana e il regista Walter Croce". Il programma è stato trasmesso in questi anni su RaiUno, Rete4 e RaiDue.

Fra i vincitori, votati da una giuria di opinione presieduta da Maurizio Costanzo ci saranno: Giuliana Lojodice, Massimo Popolizio, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, Valentina Lodovini, Tosca, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini e Sabrina Ferilli. Unanime il messaggio espresso dai vincitori: "Ripartire dalla cultura e dal teatro".