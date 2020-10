La Repubblica sceglie la donna dell’anno: tra le candidate c’è suor Alessandra Smerilli

C'è anche suor Alessandra Smerilli tra le 50 donne scelte da D - La Repubblica delle donne, magazine al femminile del quotidiano italiano (in realtà le donne sono 53 perchè sono state inserite insieme le due startupper Menozzi e Michelangeli e le sciatrici Wierer, Brignone e Moioli).

"Torna la nostra iniziativa speciale per scegliere, assieme ai lettori, l'italiana che quest'anno ha rappresentato al meglio la forza, la determinazione e il talento di tutte. Entro il 31 ottobre selezionate tre candidate con un like e inviate le vostre preferenze", si legge nella pagina di presentazione a cura di Elisabetta Muritti.

Le donne italiane scelte da D rappresentano tante anime del Paese: scienza-tecnologia-salute, imprenditoria, sport, ambiente, spettacolo, economia, cultura, attivismo, politica-giustizia-diritti e gastronomia. Una rassegna delle migliori risorse al femminile dell'Italia che, nel corso del 2020, hanno dato un significativo contributo, ognuna nel proprio settore di riferimento.

La scheda di suor Smerilli. Di Vasto, la suora economista, consigliera dello Stato Vaticano, è in un comitato del Ministero per le Pari Opportunità per elaborare proposte innovative di ripartenza. Nell’ultimo libro, Donna Economia, immagina un futuro rispettoso dell’umanità e dell’ambiente: e più femminile. Nell’anno in cui è mancata un’altra grande religiosa divulgatrice, Suor Germana, potremmo sperare in un passaggio di testimone. Non per trasformarci in Masterchef di micro e macroeconomia, ma almeno per rimediare al nostro pericoloso analfabetismo in materia.

Per scoprire le 50 donne dell'anno e votare - CLICCA QUI