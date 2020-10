Interregionale Supermoto: Di Cicco lanciato verso la vittoria, bene anche De Filippis e Del Bonifro

A Daniele Di Cicco manca davvero poco per conquistare il titolo di campione interregionale Supermoto Centro Sud Italia. Nella giornata di gare a Binetto (Bari), quinta prova del campionato, il pilota di Monteodorisio ha dominato la sua categoria, S1 open, vincendo entrambe le manches e volando così in testa alla classifica. La corsa è stata segnata dal maltempo del sabato che ha impedito ai piloti di affrontare la parte in sterrato del circuito pugliese. "È stata una gara particolare - spiega Di Cicco - perchè solitamente è lo sterrato il mio punto di forza. Ma ci siamo adattati alla situazione e, alla fine, sono state davvero due prove entusiasmanti". Sia in gara 1 che in gara 2 a tagliare per primo il traguardo è stato il leader del DDC Racing Team che ora comanda la classifica con 2050 punti contro i 1590 del suo immediato inseguitore. Nell'ultima tappa stagionale, l'1 novembre a Cecina, basterà un minimo sforzo per conquistare il titolo.

Domenica positiva anche per Antonio De Filippis, alla sua prima esperienza con le Supermoto nella categoria S3. Il giovane pilota cupellese torna a casa da leader della classifica appaiato ad Andrea Iezzi a quota 2220 punti. Sul tracciato di Binetto si sono divisi equamente la posta in palio. Iezzi primo in gara 1 con De Filippis secondo. In gara 2 ha vinto l'alfiere del DDC Racing Team davanti al suo diretto avversario. La gara di Cecina rappresenterà quindi uno spareggio in cui dare il tutto per tutto per conquistare il titolo interregionale.

Quarto posto di giornata nella categoria S4 per Lorenzo Del Bonifro, che ha chiuso al 5° posto gara 1 e al 3° in gara 2. Il pilota vastese, esordiente nel campionato Supermoto, ha però rafforzato il suo terzo posto di categoria ed è ormai certo di chiudere sul podio l'esperienza nel campionato interregionale. Nell'ultima gara di Cecina è ancora tutto possibile, con i primi tre piloti racchiusi nello spazio di 180 punti che quindi si giocheranno a viso aperto il successo e la definizione delle posizioni sul podio finale.