È il momento di cambiare pneumatici: scopri i servizi di Punto Gomme Vasto

Punto Gomme Vasto è la nuova officina aperta da Moreno Wikiel, seguendo la tradizione paterna di gommista, sulla statale 16 sud (km. 520). “È un’officina nuova, con attrezzature all’avanguardia, per soddisfare tutti i clienti. Abbiamo uno smontagomme automatico per trattare al meglio anche i cerchi in lega, macchinario per l’assetto, sensori della pressione, l’equilibratura dinamica con uno strumento nuovo dotato di puntatore laser e contrappesi di tipologie differenti per adattarsi a tutti i cerchi. Cerchiamo di offrire un servizio all’avanguardia perché la sicurezza su strada è fondamentale ed è per questo importante circolare con pneumatici adeguati e di qualità”.

Da Punto Gomme Vasto si possono scegliere “pneumatici di tutte le tipologie e di tanti marchi presenti sul mercato, tutti di qualità certificata. Per conoscere le diverse possibilità basta chiedere un preventivo gratuito e presenteremo le opzioni disponibili con diverse fasce di prezzo tra cui poter scegliere. Abbiamo anche diverse tipologie di cerchi in lega, per chi vuole sostituire quelli della propria auto. Serviamo anche le moto, con montaggio ed equilibratura di nuovi pneumatici. Inoltre ripariamo tutti i tipi di pneumatici di auto, moto, furgoni e altri mezzi”.

Disponibile anche il servizio di deposito gomme in caso di cambio di pneumatici tra estivi ed invernali (e viceversa).

In questi giorni c’è un prezzo speciale, fino ad esaurimento scorte, sul Pirelli cinturato P7, misura 205/55r16 91V, a 75 euro l’uno, montaggio compreso. Ma sono tante altre le offerte speciali da scoprire richiedendo un preventivo in officina o online.

Punto Gomme Vasto è aperto tutti i giorni, fino alle 19. “Venite a trovarci per un check-up gratuito dei vostri pneumatici e per scoprire i nostri servizi e le nostre offerte. Il nostro impegno è per offrire a tutti i clienti un servizio di qualità”.

Punto Gomme Vasto

tel. 3285504655









informazione pubblicitaria