La Vastese si sblocca: Di Prisco risolve il match col Pineto, prima vittoria per i biancorossi

La Vastese centra la prima vittoria stagionale. È una rete di Di Prisco a dare i 3 punti alla squadra di Silva nel match casalingo con il Pineto. Biancorossi a segno al 31' della ripresa. Importante l'ingresso in campo di Martiniello, che ha reso la squadra più incisiva. Il primo tempo si era concluso sullo 0-0.

La compagine del presidente Franco Bolami sale a 4 punti in graduatoria e riscatta un inizio di campionato al di sotto delle sue possibilità, complice anche la penalizzazione iniziale di un punto.

Soddisfatto mister Silva: "Nel primo tempo, quando loro all'inizio hanno espresso il loro potenziale, noi siamo stati bravi a fare muro e a ripartire, quindi il merito è di tutta la squadra. Devo dire che è stata una grande prestazione, culminata finalmente con una vittoria meritata, però anche nelle altre partite avevamo fatto bene ma, quando non si vince, non si può parlare tanto, quindi oggi sono molto contento per i ragazzi. Oggi siamo stati bravi noi contro le loro individualità. Questa vittoria ci proietta verso un morale e una consapevolezza diversa della squdra, anche se io questa vogtlia e questa forza le ho sempre viste. Poi, se dovessero anche arrivare i due punti in settimana (dal ricorso per la partita contro il Giulianova, n.d.r.), la classifica si farebbe veramente interessante".

VASTESE-PINETO 1-0

Rete: Di Prisco al 31'st

Vastese: Di Rienzo, Valerio, Gentile, Cardinale, Di Filippo, Altobelli, Di Prisco, Obodo, Guarracino, Logoluso, Calabrese. A disposizione: Abazi, Diallo, Solimeno, Pollace, De Angelis, Corcione, Ruzzi, Martiniello, Bernardi. Allenatore: Silva

Pineto: Mercorelli, Sabatini, Nicolao, Paoli, Pepe, Olcese, Tomassini, Esposito, Verdesi, Orlando, D'Angelo. A disposizione: Mejri, Salvatori, Palumbo, Di Giovacchino, Della Quaercia, Mandolesi, Serra, Pantoni, Mesisca. Allenatore: Amaolo

Arbitro: Mihalache di Terni. Guardalinee: Giacomini di Viterbo, Abbinante di Bari