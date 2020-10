"Ok il regolamento del verde, ora censiamo gli alberi da tutelare e le aree da ripiantumare"

Individuare gli alberi di pregio da tutelare, "come il maestoso tiglio di corso Garibaldi", e censire le aree di Vasto "dove procedere alla piantumazione di nuove alberature". Sono i prossimi obiettivi che il Comitato del verde urbano si è dato dopo l'approvazione unanime in Consiglio comunale del regolamento per la tutela del verde pubblico e privato.

Il via libera al documento "segna una precisa inversione di rotta nella gestione del patrimonio cittadino, che da ora può avvalersi di un indispensabile strumento di programmazione per rendere la città più sana, inclusiva e attraente", si legge in una nota del gruppo ambientalista.

Gli attivisti rivendicano il risultato raggiunto attraverso la raccolta di oltre 1500 firme, annunciano che continueranno a svolgere un ruolo di proposta e auspicano che il regolamento "venga puntualmente applicato, vissuto con protagonismo e che non venga meno quella importante funzione di controllo da parte delle autorità preposte".

Sulle nuove norme va informata la cittadinanza, perciò "si suggerisce di inviare copia del regolamento a tutti gli amministratori dei condomini, al fine di informarli sulle finalità e sulle regole a cui attenersi nel caso si rendano necessari abbattimenti o nuove piantumazioni".