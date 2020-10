Vasto, il centrodestra apre al Polo civico, "ma prima noi uniti". Carlesi: "Non vogliamo sbagliare"

Il centrodestra apre al Polo civico. I tre partiti non chiudono a un’intesa con il raggruppamento di future liste civiche.

Unità della coalizione e alleanze per ampliare il fronte anti-Menna: su questi punti Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sono d’accordo. Lo dicono a Zonalocale i segretari, che si sono già incontrati “e abbiamo concordato di riunirci in un tavolo di coordinamento”, racconta il coordinatore di Forza Italia, Massimiliano Zocaro: “Non dobbiamo parlare della sinistra, ma di noi. Il candidato sindaco è importante, ma prima viene la squadra. Chi è alternativo a Francesco Menna si unisca a noi. Lancio un messaggio al Polo civico: facciamo un patto per Vasto non sui nomi, ma sui programmi”.

“Siamo lavorando – dice Arnaldo Tascione, coordinatore della Lega - per trovare piena coesione nella coalizione e le premesse ci sono tutte. Dopodiché nessuna preclusione nei confronti di associazioni e movimenti civici. La politica è in movimento, strada facendo vedremo se saranno possibili convergenze”.

Il coordinatore regionale di FdI, Etelwardo Sigismondi, ricorda che “di fronte abbiamo la programmazione 2021-2027, il Recovery Fund, l’edilizia sanitaria, l’ampliamento del porto, la variante alla Statale 16, la terza corsia dell’A14. Dobbiamo uscire dai roventi scontri politici che hanno costretto la città all’isolamento e a perdere occasioni”. Sulla scelta del candidato sindaco, “partiremo da un ragionamento fatto col centrodestra unito e siamo pronti al dialogo con chi condivide l’identikit di un’amministrazione dell’armonia cittadina”.

Nel Polo civico, però, sembra imminente la discesa in campo di Alessandra Notaro [LEGGI]. “Mi incuriosisce questa candidatura su un piano civico", commenta il segretario di FdI, Piernicola Carlesi. “La nascita di molte candidature contro Menna significa che c’è una forte critica”. Dentro Fratelli d’Italia “Marco di Michele Marisi è stato uno dei primi a mettersi a disposizione, ma nel partito ci sono anche molti altri”, quindi “noi i candidati li abbiamo, come anche la Lega, ma non dobbiamo avere fretta: siccome rincorriamo, non vogliamo sbagliare”.