Scambi culturali, a San Salvo si presenta il progetto di Intercultura

Sabato 17 ottobre a San Salvo si terrà un incontro illustrativo, rivolto a ragazzi e genitori, sul bando Intercultura, il programma destinato agli studenti degli istituti superiori che ha come finalità l'organizzazione di scambi culturali in tutto il mondo [LEGGI]. I volontari dell'omonima associazione, senza fini di lucro, illustreranno i dettagli del bando in scadenza il prossimo 10 novembre (e rivolto agli studenti nati tra il 1° luglio 2003 e il 31 agosto 2006) alle 17.30 nella sede di via Istonia n. 43 (di fronte alla villa comunale).

Un altro incontro si terrà giovedì 22 ottobre a Termoli nella sala consiliare del Comune.

Al fine di effettuare gli incontri in sicurezza è consigliabile inviare un messaggio di prenotazione al 338 4589858 indicando la data scelta e il numero dei partecipanti).