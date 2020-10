Nuova strumentazione di radiologia per il distretto sanitario di San Salvo

Al distretto sanitario di San Salvo è entrato in funzione in questi giorni un nuovo apparecchio radiologico per gli esami tradizionali che si aggiunge alla risonanza magnetica articolare installata qualche mese fa.

"Un ulteriore passo verso il miglioramento della offerta sanitaria alla cittadinanza di San Salvo e del nostro territorio – dicono il sindaco Tiziana Magnacca e il presidente del consiglio comunale Eugenio Spadano – da parte dell’azienda sanitaria e del suo direttore generale Thomas Schael, che mostra di avere a cuore la sanità territoriale, in un momento delicato per la salute e nel quale i cittadini hanno bisogno di trovare risposte anche al di fuori degli ospedali, sempre più impegnati ad affrontare l’emergenza coronavirus, e spesso impossibilitati ad eseguire prestazioni ambulatoriali delle quali i cittadini hanno comunque necessità".

"Siamo grati all’assessore regionale alla Sanità e alla direzione generale della nostra Asl e pensiamo che il potenziamento del Distretto Sanitario debba continuare sulla strada intrapresa, rappresentando San Salvo una realtà che è sotto gli occhi di tutti, sia in termini di numero di abitanti, essendo il quinto Comune della provincia di Chieti, sia per il ruolo strategico a livello produttivo, rappresentando la seconda area industriale della Regione Abruzzo, sia per la situazione di prossimità nella quale si trova, facendo da riferimento ai comuni dell’interno, sia abruzzesi che molisani".