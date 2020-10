Concorso vigili, Menna: "Selezioni in sicurezza, d’Elisa denigra l’operato dei dipendenti comunali"

"I cittadini sono ormai consapevoli che l'interesse prioritario del consigliere d'Elisa è denigrare quotidianamente l'operato dell'amministrazione comunale". Così il sindaco di Vasto, Francesco Menna, replica all'esponente del centrodestra, che ha chiesto la sospensione, causa emergenza Covid, delle prove fisiche del cocorso per l'assunzione di 15 agenti di polizia locale.

Menna contrattacca accusando d'Elisa "che, con il suo dire, denigra l'operato degli uffici comunali che, anche in questa occasione, hanno predisposto tutte le condizioni di sicurezza percandidati e commissari. E non si rende conto di raggiungere, così, l'unico scopo di generare in tutti preoccupazione immotivata".

Secondo il sindaco, la richiesta altro non sarebbe, se non "il nuovo tentativo di gettare fumo negli occhi del'opinione pubblica, pratica a cui purtroppo ci siamo abituati in questi anni, anche se stavolta si sono raggiunti livelli inaccettabili, facendo passare questa amministrazione comedisinteressata all'emergenza sanitaria in corso".