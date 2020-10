"In via San Michele rallentatore e percorso pedonale fino a Sant’Antonio Abate"

Un attraversamento pedonale rialzato in via San Michele e un percorso pedonale sicuro fino a Sant'Antonio Abate. L'amministrazione li realizzerà "in tempi brevi", promette ai residenti della zona alta di Vasto l'assessore alla Polizia locale, Luigi Marcello.

Velocità e traffico costante hanno indotto 130 abitanti di via San Michele a firmare la petizione con cui chiedono all'amministrazione comunale di garantire la sicurezza a chi esce di casa a piedi.

Rispondendo all'appello dei cittadini, Marcello ricorda "la realizzazione di diversi attraversamenti pedonali rialzati per garantire maggiore sicurezza", ma questo "rappresenta solo una parte del piano programmato; infatti a breve sarà completato quanto previsto con un ulteriore attraversamento pedonale rialzato e con la realizzazione, nella zona oggetto della richiesta, di un percorso pedonale adeguato alle caratteristiche stradali per permettere ai pedoni di percorrere in sicurezza via Cardone e raggiungere il quartiere di Sant'Antonio Abate. Abbiamo avuto - racconta Marcello - già occasione di anticipare queste informazioni ad alcuni residenti che si sono rivolti a noi per evidenziare il problema".