Via San Michele, 130 firme per chiedere i rallentatori: "Pedoni in pericolo"

Installare i rallentatori in via San Michele. Lo chiedono i 130 firmatari di una petizione rivolta al sindaco di Vasto, Francesco Menna, e all'amministrazione comunale. Le auto sfrecciano a tutte le ore, perciò i residenti chiedono sicurezza.

Il problema è la pericolosità "di una strada trafficatissima” nel tratto compreso tra la chiesa di San Michele a via Cardone, nella parte alta della città, dove ognuno che dovesse avventurarsi a piedi ai margini della strada “non potrebbe che desistere e tornare indietro, poiché si troverebbe ad assistere al passaggio di migliaia di automobili che ad altissima velocità entrano in città".

I firmatari raccontano di aver sollecitato una soluzione rivolgendosi alla polizia locale e "a un consigliere comunale di maggioranza" che "conosce la problematica della pericolosità". Inoltre, "non esistono marciapiedi" per i pedoni che devono raggiungere via Cardone e contrada Sant'Antonio Abate, quindi "il rischio di essere travolti diventerebbe sempre più certo", anche a causa della scarsa illuminazione di un tratto in cui transitano ogni giorno non solo auto e mezzi privati, ma anche pullman urbani ed extraurbani. Per questo sono necessari "strumenti di prevenzione per garantire incolumità, sicurezza e tranqullità a tutti I residenti”.