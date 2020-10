L’appello di Codici: "Evitare comportamenti che possano favorire il contagio"

Evitare comportamenti che possano favorire il diffondersi del virus.

È l'appello che l'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino, rivolge a tutti dopo l'aumento dei contagi a Vasto, dove nei giorni scorsi alcuni casi di Covid-19 si sono registrati anche in due scuole e a palazzo di giustizia.

"Questo - dice il responsabile locale di Codici, Riccardo Alinovi - è un appello che rivolgo non solo a nome dell'associazione, ma anche in qualità di padre: ognuno faccia la propria parte tenendo un comportamento responsabile. Non vogliamo colpevolizzare nessuno e sappiamo bene che sono vicende che possono capitare a chiunque. Però chiediamo questo: se ci sono persone positive asintomatiche, restino a casa e osservino le norme sull'isolamento insieme ai loro familiari, perché è fondamentale per evitare l'espandersi del contagio, che a Vasto e nel Vastese sta assumendo dimensioni preoccuppanti in rapporto al numero degli abitanti". Dopo il ritorno, nei giorni scorsi, di casi di Sars-CoV-2, che hanno imposto la sospensione temporanea dei ricoveri nei reparti di Urologia, Geriatria e Medicina dell'ospedale, Alinovi chiede ulteriori controlli ai Nas e, più in generale, alle forze dell'ordine il pugno duro sul rispetto del nuovo Dpcm: "Chi organizza feste o rifiuta di portare la mascherina va sanzionato".