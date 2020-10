"Casa popolare svuotata, rifiuti sul marciapiede da tre giorni"

"Hanno svuotato un alloggio popolare di tutti i mobili che c'erano, ma li hanno lasciati per strada. Ora, a distanza di giorni, la gente ci butta l'immondizia, come se fosse una discarica". A protestare è Patrizia De Rosa, residente del quartiere San Paolo, il più popoloso di Vasto.

"Tre giorni fa - racconta - nel palazzo in cui vivo, di proprietà dell'Ater (l'ente che gestisce le case popolari, n.d.r.) un alloggio è stato svuotato in vista, evidentemente, dell'assegnazione. Il problema è che i mobili sono stati lasciati sul marciapiede in attesa del loro smaltimento. Ho chiamato la Pulchra (la società che gestisce la raccolta differenziata a Vasto, n.d.r.) per sollecitare il ritiro di questi rifiuti ingombranti. Ora quel pezzo di marciapiede viene scambiato per una discarica da persone che ci buttano l'immondizia. Quando verrà eliminato questo cumulo di rifiuti?".