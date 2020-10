Un aiuto contro dipendenze e fragilità: il Club di ecologia familiare "Margherita" cambia sede

Un nuovo presidio contro le dipendenze a San Salvo. Cambia sede il Club di ecologia familiare Margherita: la struttura di ascolto e aiuto per combattere le fragilità umane si sposta nella Sala degli Angeli Custodi, oratorio della parrocchia di San Nicola Vescovo, in via San Nicola.

"Gli incontri riprenderanno tutti i mercoledì dalle 19 alle 21", dice la dottoressa Margherita Riggi, servitore insegnante del Cef, che "è rivolto a ogni tipo di fragilità umana e dipendenza da alcol, gioco, affettiva, solitudine, lutti e altro. Il club è un'associazione Onlus, promuove il benessere tramite il metodo Hudolin, con cui si condividono levarie fragilità insieme agli altri per un cambiamento dello stile di vita. Un ringraziamento di cuore a don Beniamino Di Renzo per averci accolto nella parrocchia di San Nicola e per la sua disponibilità".

Il Cef Margherita di San Salvo è gemellato con i due omologhi Club Anima e Auxilium di Vasto, di cui sono servitori-insegnanti le dottoresse Amina Di Fonzo e Valentina Vergalito. Gli incontri dei due Cef vastesi si svolgono ogni lunedì, dalle 19 alle 20, nella Sala Papa Giovanni XXIII della parrocchia di San Giuseppe, con ingresso in via Buonconsiglio.