Il sindaco: "I 2 positivi non hanno vita attiva in paese, ma non abbassare la guardia"

La Asl sta ricostruendo i contatti stretti delle due persone contagiate dal Covid-19 a Fresagrandinaria, ma bisogna evitare allarmismi perché, "pur trattandosi di casi conclamati, le due persone non hanno vita attiva nel paese". Lo scrive il sindaco, Lino Giangiacomo, in un avviso alla cittadinanza.

Nel documento, il primo cittadino riporta la comunicazione che ha ricevuto dalla Asl: le indagini epidemiologiche "sono ancora in corso e stanno evidenziando i relativi contatti stretti, per i quali sarà adottata la prescritta misura dell'isolamento fiduciario domiciliare in sorveglianza attiva".

"Sappiamo tutti - scrive Giangiacomo - che il virus ha ripreso a circolare velocemente e che l'unico mezzo per contrastarlo il più possibile è seguire i protocolli di sicurezza", quindi "il personale sanitario ci chiede di fare attenzione e di non abbassare la guardia. Voglio rassicurarvi che, pur trattandosi di casi conclamati, le due persone non hanno vita attiva nel paese, non sono solite frequentare locali e luoghi pubblici e che l'azienda cui la persona si recava per lavoro ha attivato tutte le procedure necessarie per il contenimento di eventuali contagi. Pertanto è opportuno non creare eccessivi allarmismi e continuare a vivere serenamente ma con occhio vigile pensando che probabilmente con questa piaga dovremo convivere ancora a lungo e non dobbiamo farci trovare impreparati".