Un caso di Covid a palazzo di giustizia: da domani attività sospese

Sospese da domani le attività del palazzo di giustizia di Vasto a causa di "un nuovo caso di positività al Covid-19".

A dare la notizia è il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Vittorio Melone. Di conseguenza, "in via cautelativa, da domani presso il Tribunale di Vasto sarà sospesa ogni attività, fatta eccezione per gli adempimenti urgenti o in scadenza, che saranno gestiti attraverso opportuni presidi.

Confidiamo che tutto si risolva per il meglio e in tempi che possano essere ricompresi entro questa settimana.

Appena il presidente del Tribunale darà comunicazioni in merito, sarà nostra premura rendere nota ogni decisione.

L'occasione è comunque propizia per ricordare a tutti l'importanza dei comportamenti di ciascuno di noi in un momento così delicato, richiamando tutti al dovere di una condotta responsabile e irreprensibile".