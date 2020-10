SportAbilità, il 17 ottobre il convegno conclusivo del progetto di Anfass Vasto

Si terrà sabato 17 ottobre alle 17.00 nell'auditorium della Parrocchia San Paolo Apostolo a Vasto, il convegno conclusivo del progetto di Anfass Vasto "SportAbilità: i 4 elementi per l'inclusione". Il progetto, rivolto alle persone con disabilità, ha permesso di sviluppare le abilità motorie, importanti per lo sviluppo cognitivo, senza tralasciare l'aspetto ludico.

"Il progetto individuale – spiegano - comprende oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e riabilitazione, i servizi alla persona per il recupero e integrazione sociale e contrasto all'esclusione. Senza dimenticare il sostegno familiare e volto all'autonomia delle persone con disabilità".

Inserito anche il "progetto di vita" (L. 328/2000 art. 14), sempre presente nelle attività Anffas Vasto.

Nel corso del convegno verrà proiettato un breve filmato con le esperienze vissute in questo anno dai protagonisti Anffas e da chi ha scelto di percorrere questa innovativa e preziosa iniziativa. L'ingresso all'evento è libero con mascherina e registrazione fino a esaurimento posti nel rispetto delle normative vigenti. Prenotazione obbligatoria al numero: 327.1812855

L'Ente capofila è l'Anffas Vasto e hanno aderito come partner: Fondazione Bcc della Valle del Trigno, Istituto comprensivo I Paolucci - Spataro, Vasto; Parrocchia San Paolo Apostolo, Vasto.

Partner esterni: Comune di Vasto; Comune di Pollutri; Istituto superiore IIS E.Mattei di Vasto.

Numerose le realtà sportive che hanno collaborato:

Sezione sci: Albergo Col del Sole, Tresché Conca, Associazione Spav Team (maestri di sci per la disabilità)

Sezione vela: Circolo nautico velico di Vasto, Dr. Nicola Mastrovincenzo

Sezione palestra: Energy Life-Fitness 2.0 di Vasto

Sezione Sup: Ads Le Vele di Vasto con Marco Salcito

Sezione Frisbee: Federazione italiana Flying Disc, istruttore Domenico Salvatorelli

Sezione Calcetto: Parrocchia San Paolo Apostolo, Don Gianni Sciorra con la partecipazione dei giocatori della Vastese Virtus e della Promo Tennis

Sezione Pallavolo: Roberta Bellano e Dario De Roid

Gli organizzatori ringraziano: la Parrocchia San Paolo Apostolo Vasto per il coordinamento; il campo di pallavolo a Vasto Marina, Rotary Club Vasto per la donazione delle attrezzature. I volontari che hanno accompagnato tutte le attività con impegno, gioia e dedizione.

I professionisti: la psicologa Daniela Tarantino, a supporto attività partecipanti e coordinamento volontari, genitori e personale sportivo. ça pedagogista Catia Tinari per supporto genitori, famiglie con incontri di sensibilizzazione, formazione e educazione all'inclusione. La dottoressa Pedrinazzi Marilena: struttura progetto di vita individuali. Il dottor Luigi Sangalli e Fabio Tognon per il supporto pedagogico scientifico e formazione nelle scuole e famiglie per apprendimento strumenti operativi per lo sviluppo di competenze cognitive nella disabilità.