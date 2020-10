Mese della vista: dall’Ottica Danilo Piorelli il "Bonus Prevenzione"

Ottobre è il mese della prevenzione della vista, occasione perfetta per prenderti cura dei tuoi occhi e prenotare una visita oculistica.

Danilo Piorelli, ottico e optometrista diplomato alla scuola internazionale di Firenze, da 25 anni con la sua attività a Vasto è un punto di riferimento nel territorio. L'ottica Danilo Piorelli è “Centro Ottico Zeiss”, con prodotti sempre all’avanguardia e tecnologicamente avanzati per soddisfare ogni esigenza.

In questo mese dedicato alla vista, Piorelli ha pensato ad una promozione speciale dedicata ai suoi clienti con il “Bonus Prevenzione”. Per tutto il mese di ottobre, i clienti che realizzeranno un nuovo occhiale da vista o da sole con le lenti graduate, avranno subito uno sconto, pari al costo della visita oculistica effettuata, fino ad un massimo di 150 euro. Per ottenere lo sconto basterà presentare nel Centro Ottico Danilo Piorelli la ricetta del medico oculista. Si potranno scegliere tra i tanti modelli di occhiali da vista dei diversi marchi presenti nel negozio di via Circonvallazione Istoniense.

Con le sue strumentazioni all’avanguardia e il costante aggiornamento professionale il Centro Ottico Danilo Piorelli è sempre a disposizione dei suoi clienti per controlli gratuiti e per consigliare la migliore tipologia di montatura e lenti per una vista impeccabile. Il Centro Ottico Danilo Piorelli offre la centratura computerizzata per personalizzare le lenti ad ogni cliente.

L’offerta di ottobre è da non perdere, per poter acquistare i nuovi occhiali con un prezzo speciale con una garanzia di qualità.

