Ciclisti del Giro positivi, in isolamento i dipendenti di un albergo di San Salvo

Alcuni dipendenti del Gabri Park Hotel di San Salvo in isolamento dopo il pernottamento della squadra Mitchelton-Scott ritiratasi dal Giro d'Italia dopo la positività al Covid-19 riscontrata in due ciclisti e sei membri dello staff.

La singolarità della vicenda è che la direzione della struttura ricettiva è venuta a conoscenza dei contagi, che hanno costretto al ritiro la squadra, dai media nazionali; alle 18 di oggi, quando abbiamo contattato i titolari dell'albergo, dagli organizzatori del Giro e dallo stesso team non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale in merito.

"Da parte nostra – spiegano dall'hotel – avevamo già preso diverse misure in via precauzionale considerata la positività già accertata dell'inglese Simon Yates. Gli ospiti sono rimasti tre notti in albergo, sono stati alloggiati in due piani distinti con ingressi e uscite separati così come una sala da pranzo isolata appositamente allestita. Il personale ha sempre seguito tutte le misure previsti dai protocolli di sicurezza. Dispiace che siano arrivate già alcune disdette da parte di clienti preoccupati".

Stamattina presto, intorno alle 6, i membri della squadra sono andati via senza fare colazione. I dipendenti che sono venuti a contatto con i positivi, per decisione della direzione, sono stati posti in isolamento domiciliare e per loro è stato prenotato il tampone.