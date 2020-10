Pro loco Città del Vasto, iscritti al voto: eletto il nuovo direttivo

La Pro loco Città del Vasto ha il suo nuovo consiglio direttivo. Lo ha eletto ieri l'Assemblea ordinaria elettiva, che si è riunita nella sala conferenze della Società operaia di mutuo soccorso. I 12 candidati al consiglio direttivo, i 5 al collegio dei revisori dei conti e gli altrettanti al collegio dei probiviri sono stati presentati dal presidente dell'assemblea, Sigfrido Febbo, prima della votazione.

Componenti effettivi del consiglio direttivo sono da ieri Massimo Cancellieri, Stefano Comparelli, Renata D'Ardes, Daniela Di Salvo, Sigfrido Febbo, Silvana Marcucci, Antonietta Ottaviano, Ennio Ranalli e Mercurio Saraceni; supplenti Nicola Angelilli, Antonio Pellegrini e Giammaria Racano.

Il collegio dei revisori è composto da Massimo Cerritelli, Giuseppe Della Penna, Alessio Lalla, Antonella Fioredonati e Francesco Pietrocola. Nel collegio dei probiviri, i membri effettivi sono Giuseppe Bevilacqua, Antonio Comparelli e Carmen Pinto, i supplenti Antonio Petruzzelli e Giuseppe Saraceni. "Nei prossimi giorni - annuncia una nota del sodalizio - i tre organi direttivi e di controllo della Pro loco Città del Vasto si riuniranno per eleggere i presidenti e gli organigrammi al loro interno".

Resteranno in carica quattro anni.

Nel corso dell'assemblea, il presidente uscente, Mercurio Saraceni, ha preso la parola per tracciare un bilancio del lavoro svolto nel 2019, ricordando la collaborazione con altre associazioni di Vasto e Pro loco del Vastese e "gli eventi organizzati per la promozione del territorio in tutti i suoi aspetti". Iniziative "che hanno riscontrato l'apprezzamento di molti cittadini vastesi e non solo, risultato raggiunto "con un bilancio di poche migliaia di euro. Tutto questo a testimonianza del fatto che, con la buona volontà di quanti operano nel volontariato e con la dedizione alla propria città, si possono realizzare iniziative senza avere bilanci astronomici". Si chiude il primo triennio di vita della Pro loco Città del Vasto e subito si apre un quadriennio in cui rafforzare l'attività.