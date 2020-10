Podisti da Vasto e Marina di San Vito nel video della My Deejay Ten 2020

Una lunga corsa "condivisa" in tante parti del mondo per la prima edizione virtuale della Deejay Ten, l'appuntamento podistico organizzato da Radio Deejay. Le norme anti-Covid non hanno permesso a Linus & co. di dare vita al tradizionale appuntamento autunnale di Milano ma, per non perdere l'occasione di coinvolgere i tanti ascoltatori della radio appassionati di corsa, è nata l'idea di promuovere la My Deejay Ten.

Gli appassionati di corsa si sono registrati sul portale e hanno ricevuto maglietta e pettorale come in una tradizionale corsa. La differenza è che ognuno ha corso i 10 chilometri d'ordinanza nel suo territorio. Ai partecipanti è stato poi chiesto di inviare una testimonianza video della loro corsa che è stata montata dai videomaker di Radio Deejay per creare un racconto unico e originale di questo appuntamento sportivo. Tra le tante località presenti nel racconto di una corsa che ha coinvolto tanti angoli del mondo, ce ne sono anche due abruzzesi.

Doppia presenza per la Marina di San Vito, tra pista ciclo-pedonale e trabocco a fare da sfondo, e "tappa romantica" a Vasto, nella zona del monumento alla Bagnante, con un bacio che virtualmente lancia la celebre "One Nation, One Station, One World".