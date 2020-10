Studente positivo al Covid-19, in quarantena classe dell’Ipsia

"Uno studente dell’Ipsia di San Salvo, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, è risultato positivo al Covid-19". Lo comunica l'Istituto omnicomprensivo Mattioli-D'Acquisto.

"Il ragazzo, residente in altra regione e già assente da qualche giorno, è asintomatico ed è stato sottoposto a tampone nell’ambito del tracciamento dei contatti stretti di un congiunto, sempre studente della Scuola, che presentava sintomi sospetti, ma è risultato invece negativo al tampone molecolare.

La scuola, allertata dalla Asl numero 2, ha immediatamente attivato le procedure previste dal Protocollo dell’Istituto Superiore di Sanità ed ha fornito l’elenco dei contatti e tutti i dati necessari al tracciamento al Dipartimento di Prevenzione, che sta attuando le misure necessarie in base alle caratteristiche e alle tempistiche del caso: la classe è posta in quarantena per la sorveglianza sanitaria e seguirà le lezioni a distanza; studenti e docenti coinvolti saranno sottoposti a tampone.

Gli ambienti dell’Istituto, già sanificati negli scorsi giorni in via precauzionale con strumentazione apposita in dotazione alla Scuola, sono stati oggetto di una sanificazione straordinaria operata da una ditta specializzata nel pomeriggio di oggi e le altre classi dell’istituto continueranno a frequentare regolarmente le lezioni.

La rilevazione di questo caso, asintomatico e intercettato in maniera indiretta, deve far riflettere tutti sull’importanza di rispettare scrupolosamente le regole di prevenzione e sull’efficacia strategica della procedura di tracciamento dei contatti, in grado di individuare episodi di contagio in tempi brevi".